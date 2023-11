O alta dezamagire pentru Tottenham, in partida cu Wolverhampton (1-2) pe terenul acesteia. Tottenham a condus (1-0) prin golul lui Brennan Johnson in debutul partidei si a pierdut... in prelungiri, cand Pablo Sarabia (min. 90+1) si Mario Lemina (min. 90+7) au intors rezultatul. Cand nimeni nu se mai astepta. Rezultatul este crud, dar pe Molineux, Tottenham a fost ... citeste toata stirea