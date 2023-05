53.275 spectatori au fost prezenti duminica seara pe Anfield la partida dintre Liverpool si Tottenham contand pentru etapa a 34-a. O partida cu miza speciala in perspectiva participarii viitoare in cupele europene. Liverpool a inceput fulminant partida si dupa 15 minute -fapt rar- conducea deja confortabil (3-0) prin golurile realizate de Curtis Jones (min. 3), aflat la primul gol in actualul campionat, Luis Diaz (min. 5) si M. Salah (min. 15 - pen.) ajuns la al 17-lea gol in 33 de partide in ... citeste toata stirea