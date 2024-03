Presedintele Rapidului, Daniel Niculae, si liderii galeriei giulestene, ridicati de mascati

Fostul international Daniel Niculae (41 de ani), presedintele clubului Rapid Bucuresti, a fost ridicat in aceasta dimineata de mascati si dus la audieri, in cadrul unui dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT. Niculae este suspectat ca ar fi fost complice cu liderii de galerie de la Rapid in vederea introducerii materialelor pirotehnice in stadion. Procurorii au pus in aplicare 28 de mandate de aducere si au perchezitionat locuintele suspectilor, fiind gasite arme de foc, pusti si ... citește toată știrea