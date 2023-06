In ciuda vremii destul de mohorate din Banie, prezentarea lui Alexandru Mitrita in centrul orasului, desfasurata sub titulatura "The Lion is back" a fost un veritabil succes. In jur de 1.500 de suporteri au asistat la evenimentul organizat de clubul Universitatea Craiova, care l-a avut in prim-plan pe cel mai iubit jucator in Banie din ultimii 25 de ani. Magicianul din teren a avut ca intro un spectacol de magie pe scena, dar si de alte momente artistice, care i-au "incalzit" pe copiii veniti ... citeste toata stirea