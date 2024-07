Primele 2 sferturi de la Euro 2024, adevarate finale

Incepem week-end-ul cu ziua cea mai atractiva, ca afis, de la Euro 2024, in care se disputa primele doua sferturi de finala, care au look de finale: Spania - Germania si Franta - Portugalia. Invingatoarele se vor intalni in semifinale.Spania - Germania se joaca de la ora 19:00, pe Mercedes-Benz Arena din Stuttgart, si va fi arbitrat de englezul Anthony Taylor. Sunt considerate echipele care s-au exprimat cel mai estetic la acest turneu final, iar ibericii sunt singurii care au castigat toate ... citește toată știrea