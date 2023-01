Primul meci acasa al Universitatii, pe 28 ianuarie

Universitatea Craiova disputa primul meci pe teren propriu in 2023 pe 28 ianuarie, de la ora 20, contra lui Hermannstadt, in cadrul etapei a 23-a. Cea dintai partida oficiala a anului pentru Stiinta este programata pe 21 ianuarie, tot de la ora 20, in deplasare, cu FC Botosani, in etapa a 22-a a Superligii.Pana atunci, alb-albastrii disputa trei meciuri amicale, in stagiul de pregatire din Antalya, pe 10 ianuarie, cu Kecskemeti, locul 2 in prima liga maghiara, si pe 15 ianuarie, cu Slask ... citeste toata stirea