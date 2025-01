Primul succes in deplasare din acest sezon pentru handbalistele Craiovei

Handbalistele de la SCM Universitatea Craiova au reusit prima lor victorie in deplasare din acest sezon, in ultima etapa a turului Ligii Florilor, pe terenul ultimei clasate, CSM Iasi 2020, scor 35-25. Craiovencele aveau un moral bun dupa succesul care a inchis anul trecut, cu Corona Brasov, si au inceput tare in Copou (4-0), dupa care si-au marit treptat avantajul, ecartul final fiind si cel mai mare inregistrat. Echipa lui Ovidiu Mihaila termina turul Ligii Florilor pe locul 8, cu 21 de ... citește toată știrea