LPF a anuntat programul etapelor 10-12 din prima liga, iar Universitatea Craiova urmeaza sa joace sambata, 23 septembrie, de la ora 21.30, in deplasare, cu Universitatea Cluj, apoi duminica, 1 octombrie, de la ora 15, pe "Ion Oblemenco, "cu FC Botosani, si pe 7 octombrie, la o ora care urmeaza sa fie anuntata, in deplasare, cu FC Voluntari. In runda a 9-a, al carei program se cunoastea deja, Stiinta are meci pe "Ion Oblemenco", sambata, de la ora 21.30, cu Sepsi.Etapa a 10-aVineri, 22 ... citeste toata stirea