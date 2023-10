S-a stabilit programul ultimelor doua etape din turul campionatului de fotbal, iar Universitatea Craiova va intalni Rapid, in derby-ul rundei a 14-a, in Giulesti, duminica, 29 octombrie, de la ora 20.30. In sfarsit, in ultima etapa, Stiinta va juca pe teren propriu, pe "Ion Oblemenco", impotriva echipei lui Mititelu, sambata, 4 noiembrie, de la ora 21. In etapa a 13-a, Universitatea Craiova are meci acasa, cu Petrolul, duminica, 22 octombrie, de la ora 18.Programul etapei a 14-a din SuperLiga: ... citeste toata stirea