PSG a invins Monaco, dar l-a pierdut pe Donnarumma

Paris Saint-Germain a castigat in deplasare, scor 4-2, cu AS Monaco, un meci contand pentru etapa a 16-a din Ligue 1, disputat in devans, cele doua echipe urmand sa dispute, in ianuarie, Supercupa Frantei, la Doha. Pentru PSG au marcat: Ousmane Dembele (69 si 90+7) Doue (24) si Goncalo Ramos (83), gazdele punctand prin Ben Seghir (53 din penalty) si Embolo (60). Portarul ... citește toată știrea