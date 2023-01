PSG a suferit primul esec in campionat

Fara Neymar, suspendat, si fara Messi, inca in vacanta, dar cu Mbappe, PSG a pierdut in primul meci din 2023, la a doua clasata din Ligue I, Lens, scor 3-1, acesta fiind primul esec in acest campionat pentru parizieni. Gazdele au deschis scorul prin Frankowski, in minutul 4, Ekitike a egalat, in minutul 7, iar Openda si Claude-Maurice au stabilit scorul final. PSG ramane lider, cu 44 de puncte, la 4 puncte de Lens. Pe locul 3 este Marseille, cu 33 de puncte, OM jucand azi la Montpellier. PSG nu ... citeste toata stirea