PSG castiga in Ligue I, dar Mbappe a avut o seara de cosmar

Dupa ce castigase numai un punct in precedentele doua runde, PSG s-a impus in etapa a 21-a din Ligue I, scor 3-1, pe terenul lui Montpellier. Mbappe a ratat un penalty, n-a marcat nici la repetare si nici cand mingea i-a provenit apoi s-a accidentat, fiind inlocuit in minutul 21 cu Ekitike. PSG nu l-a avut nici pe Neymar in teren, dar Messi a marcat, alaturi de Fabian Ruiz si Zaire-Emery. Pentru Montpellier a inscris Nordin.Olympique Marseille a invins in deplasare pe Nantes, ... citeste toata stirea