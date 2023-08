La PSG, clubul de referinta al fotbalului francez, semnele unei intransigente fara precedent sunt tot mai vizibile. Exclus din lotul parizian, in turneul din Asia, in urma refuzului de a-si prelungi contractul, internationalul francez Kylian Mbappe nu a fost invitat la traditionala sedinta foto, organizata de Liga profesionista de fotbal, inaintea inceperii sezonului. O a doua sesiune foto va fi organizata dupa incheierea perioadei de transferari, in special pentru noii veniti in L1. Deloc ... citeste toata stirea