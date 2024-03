PSG, in semifinalele Cupei Frantei

Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Cupei Frantei, dupa ce a invins-o cu 3-1, in sferturi, pe Nice. Pe Parc de Princes, pentru PSG au marcat Mbappe (14), Ruiz (33) si Beraldo (60), iar Mbappe a mai avut o bara, in timp ce pentru Nice a ... citește toată știrea