PSG si-a adjudecat clar, pe Parc de Princes, scor 4-0, derby-ul cu Olympique Marseille, din etapa a sasea din Ligue 1. Desi a fost titular, Mbappe nu a marcat, ba chiar s-a accidentat in minutul 32, fiind inlocuit cu Ramos. Golurile au venit de la Hakimi (8), Kolo Muani (37) si Goncalo Ramos (47, 89). Cu interimarul Abardonado pe banca, OM n-a avut replica in capitala, spre dezamagirea fanaticilor sai fani. La Marseille a fost totusi sarbatoare in week-end, fiindca Papa Francisc a descins pe ... citeste toata stirea