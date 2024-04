PSG s-a impus la Marseille in inferioritate numerica

PSG a castigat cu 2-0, in inferioritate numerica, in deplasare, derby-ul cu Olympique Marseille, din etapa a 27-a din Ligue 1, Vitinha (53) si Goncalo Ramos (85) marcand dupa ce Lucas Beraldo a fost eliminat, in minutul 40. La 1-0 pentru oaspeti, OM a avut un penalty clar la Gigot, neacordat de arbitru, iar imediat Ramos a facut 2-0.Pe Velodrome, Mbappe a fost schimbat dupa 65 de minute de Luis Enrique, care a explicat astfel decizia sa: ... citește toată știrea