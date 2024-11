Punctaj maxim pentru Stiinta in play-off-ul Ligii de Tineret

Universitatea Craiova are punctaj maxim dupa cele 4 meciuri disputate in play-off-ul Ligii de Tineret, campionat care reuneste cele mai bune echipe din tara la juniori mari si al carei castigatoare va evolua in UEFA Youth League. In week-end-ul trecut, echipa antrenata de Cornel Papura a castigat cu 3-1 in deplasare cu Universitatea Cluj, goluri marcate de: David Barbu (17 si 39) si Rares Tomsa (69). Echipa din Banie a reusit sa-si pastreze parcursul impecabil din play-off inaintea derby-ului ... citește toată știrea