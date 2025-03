Pustii Stiintei, la primul esec in play-off-ul Ligii de Tineret

Play-off-ul Ligii de Tineret s-a reluat in week-end-ul trecut, iar Universitatea Craiova a suferit primul esec in acest campionat, 4-3 in deplasare cu Farul Constanta. In urma acestui rezultat, juniorii lui Gica Hagi i-au deposedat pe pustii lui Corneliu Papura de postura de lideri, cele doua fiind la egalitate de puncte. Au marcat pentru formatia din Banie: Chifa (13'), Ninaci (49') si Pancu (69'). Partida a fost una cu probleme de arbitraj, iar antrenorul oaspetilor, Corneliu Papura ... citește toată știrea