Pustii Stiintei sunt implicati in 4 semifinale

Universitatea Craiova s-a calificat in semifinale la 3 categorii din Ligii Elitelor si in Liga de Tineret, iar in acest week-end pustii Stiintei disputa prima mansa din aceasta faza. Doua dintre echipe joaca pe teren propriu, alte doua evolueaza in deplasare. Sambata, de la ora 12, pe stadionul "Aripile", Universitatea Craiova U16 va intalni echipa similara a FCSB. In cealalta semifinala se intalnesc Sepsi Sf. Gheorghe si U Cluj.Tot pe "Aripile" si