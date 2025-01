Pustiul brazilian Joao Fonseca, surpriza de la Australian Open

La 18 ani si jumatate si la prima prezenta pe tabloul principal al unui turneu de Mare Slem, tenismanul brazilian Joao Fonseca a produs una dintre marile surprize de la Australian Open, invingandandu-l in turul inaugural, in a doua zi de turneu, pe rusul Andrey Rublev, locul 9 mondial, in minimum de seturi: 7-6, 6-3, 7-6. Rublev, care are trei prezente in sferturi la Melbourne, fiind eliminat de fiecare data in aceste cazuri de tenismenii care aveau sa si castige trofeul, n-a avut nicio sansa ... citește toată știrea