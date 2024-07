Pyry Soiri a plecat de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova s-a despartit de internationalul finlandez Pyry Soiri (29 de ani), care s-a transferat la Kallithea, promovata recent in prima liga elena, echipa antrenata de fostul fotbalist italian Massimo Donati. La Kallithea, Soiri va fi coechipier cu fostul jucator de la FCSB si CFR Cluj, Thierry Moutinho, si cu Michael Pereira, si el fost jucator la CFR Cluj.Soiri nu era in gratiile antrenorului Costel Galca, cum nu a fost nici in cele ale predecesorului acestuia, bulgarul Ivaylo ... citește toată știrea