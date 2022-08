Radoi: "A contat lipsa meciurilor la acest nivel pentru noi"

Dupa ce Universitatea Craiova a fost eliminata din play-off-ul Conference League de formatia israeliana Hapoel Beer Sheva, la lovituri de departajare, Mirel Radoi a tras concluziile, el considerand ca diferenta a fost facuta de experienta gazdelor, superioara in astfel de jocuri la nivel european."Cel mai tare doare ca am avut calificarea in buzunar, pentru ca nu am fost in situatia din tur, cand a trebuit sa revenim. Acum am condus cu 1-0 si trebuia sa stapanim jocul. Lipsa de experienta in ... citeste toata stirea