Radoi: "Adversarii trebuie sa simta ca joaca la Craiova"

Universitatatea Craiova joaca duminica, de la ora 17.15, cu Poli Iasi, pe "Ion Oblemenco", acesta fiind meciul cu care Mirel Radoi isi incepe al doilea mandat la formatia din Banie, in acelasi timp reprezentand debutul lui Vasile Miriuta pe banca tehnica a moldovenilor. In tur, Poli Iasi s-a impus cu 2-0. Mirel Radoi spune ca mai important ca jocul este victoria in partida de maine, tinand cont de context."Vreau sa castigam cu Iasi, pentru mine cel mai important moment este meciul cu Iasi de ... citește toată știrea