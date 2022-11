Radoi: "Am facut greseli imense, inadmisibile"

Dupa ce Universitatea Craiova a scapat printre degete, in minutul 90, doua puncte, in restanta cu Chindia Targoviste, antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a aparut extrem de suparat la declaratii, acuzand greselile jucatorilor sai, in finalul unei partide controlate pana atunci de acestia. Discursul lui Radoi:"S-a terminat cu un scenariu negru pe care nici adversarul nu-l avea in minte daca il puneam sa aleaga. Am pierdut doua puncte. Au fost greseli imense, inadmisibile. Daca asta ... citeste toata stirea