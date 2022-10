Radoi: "Am suferit la posesie, dar asa am pregatit meciul"

Dupa ce Universitatea Craiova a obtinut prima victorie in actuala editie a Cupei Romaniei, 2-0 in deplasare cu Hermannstadt, antrenorul Mirel Radoi s-a declarat multumit de succes si de faptul ca echipa n-a primit gol, specificand ca deliberat a fost cedata posesia echipei gazda."Sunt multumit de victorie, este prima partida dupa mult timp in care nu primim gol. Am suferit la posesie, dar asa am pregatit meciul, ca Hermannstadt sa nu joace foarte multe mingi intre linii. Cei de la Sibiu, ... citeste toata stirea