Radoi asteapta concentrare maxima la meciul cu UTA

In ultima etapa a turului Superligii, Universitatea Craiova intalneste in deplasare pe UTA Arad, duminica, de la ora 18.15. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, se asteapta la un duel dificil, aradenii remizand cu CFR Cluj si cu FCSB sptamana aceasta, in campionat si in Cupa Romaniei."Ne asteapta o partida dificila la Arad. In campionatul nostru, oricine poate bate pe oricine indiferent ca e un meci acasa sau in deplasare. In ultimele zece partide, UTA nu a inscris la un singur meci, cu Farul. E ... citeste toata stirea