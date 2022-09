Radoi, despre evolutia Craiovei: "Neputinta"

Dupa unul dintre cele mai slabe meciuri ale Universitatii Craiova din ultimii ani, pierdut cu 1-0 la Medias, cu Hermannstadt, antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, a declarat:"Daca ar fi sa caracterizez intr-un singur cuvant meciul nostru: neputinta! Nu stiu daca a fost lipsa totala de atitudine, e clar ca cei de la Hermannstadt ne-au dat o lectie importanta in seara asta. In prima repriza, n-am avut posesie. Nu am facut prea multe lucruri pentru a merita nici macar un punct. Suntem nemultumiti ... citeste toata stirea