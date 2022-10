Radoi: "Intoarcem scorul, dar nu stim de cate ori o sa mai putem"

Dupa victoria cu 2-1 in deplasare cu UTA Arad, antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a declarat ca jucatorii sai trebuiau sa marcheze mai multe goluri in superioritate numerica, pentru a nu avea emotii pe final. Radoi spune ca este o pierdere plecarea lui Marian Copilu si isi doreste un nou "liant" intre el si patronul Mihai Rotaru, numele vehiculat in ultima perioada fiind Dani Coman."Sunt 3 puncte importante, dar au fost facilitate si de eliminarea lui Paul Anton, ne-a facut jocul ... citeste toata stirea