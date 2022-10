Radoi: "Jucatorii care au intrat au adus plusul"

Dupa victoria obtinuta in extremis cu Petrolul, scor 2-1, antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a tras concluziile partidei, declarandu-se multumit de modul cum au intrat jucatorii de pe banca."Usurare pentru trei puncte, dar, ca sa treaca supararea complet, trebuia sa castigam fara gol primit. Ma bucur ca nu am cedat in repriza a doua, jucatorii au avut incredere si au mers pana la capat. Toti jucatorii care au intrat au adus plusul, cred ca azi au fost cel mai vizibile schimbarile. ... citeste toata stirea