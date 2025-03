Radoi: "La FCSB mergem sa castigam, nu sa ciupim un egal!"

In ultima etapa a sezonului regular, primele doua clasate, FCSB si Universitatea Craiova, se intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe Arena Nationala. Antrenorul Stiintei, Mirel Radoi, spune ca obiectivul este victoria, iar echipa sa are un avantaj, tinand cont ca a castigat ultimul meci direct, chiar in deplasare, iar gazdele au avut un meci intens la mijlocul saptamanii, in cupele europene."Plecam cu un avantaj in fata celor de la FCSB, pentru ca e normal sa acuze o stare de oboseala dupa ... citește toată știrea