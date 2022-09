Radoi: "Markovic trebuie sa faca diferenta cu FCSB"

In derby-ul etapei a 11-a a Superligii, Universitatea Craiova intalneste FCSB, duminica, de la ora 21.30, pe stadionul "Ion Oblemenco". Mirel Radoi a prefatat disputa cu fosta sa echipa, spunand ca, in conditiile in care vor lipsi Ivan, Koljic si Baiaram, Markovic va trebui sa faca diferenta duminica seara. Radoi si-a inceput discursul transmitand condoleante familiei lui Nicolae Zamfir si spune ca, duminica, alb-albastrii vor juca si in memoria fostului antrenor al Universitatii Craiova. ... citeste toata stirea