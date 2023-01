Fostul antrenor al Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a semnat un contract cu gruparea saudita Al-Ta'ee, care se afla pe locul 9 in clasamentul primei ligi, cu 18 puncte dupa 14 meciuri. In varsta de 41 de ani, fostul selectioner al Romaniei il inlocuieste la echipa saudita pe portughezul Pepa si are un salariu de 1,2 milioane de dolari pe sezon. Radoi va debuta la noua echipa pe 2 ... citeste toata stirea