Radoi: "Sper sa-i prindem obositi pe cei de la FCSB"

Primele doua clasate din Superliga, FCSB si Universitatea Craiova, se dueleaza in ultima etapa a sezonului regular, duminica, de la ora 20.00, pe Arena Nationala, chiar intre meciurile pe care ros-albastrii le au cu Lyon, in optimile Europa League. Antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, spera ca echipa sa sa profite de acest context si sa intalneasca un adversar afectat din punct de vedere fizic de meciurile din cupele europene."Trebuie sa jucam care pe care, ca in toate meciurile. E ... citește toată știrea