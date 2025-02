Radoi: "Sper sa ne adaptam la gazonul de la Botosani si sa castigam"

Universitatea Craiova are patru victorii consecutive de la instalarea lui Mirel Radoi, fiind pe locul 2 in clasament, iar in etapa a 28-a joaca in deplasare cu FC Botosani, sambata, de la ora 18.00. In acest meci, antrenorul Stiintei nu poate miza pe Alexandru Mitrita, suspendat, si Alexandru Cicaldau, accidentat pe termen lung. Gazonul arenei de la Botosani se anunta a fi destul de afectat la ora partidei, atat din pricina conditiilor meteo, cat si pentru ca a gazduit recent un meci de rugby. ... citește toată știrea