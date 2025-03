Radoi spune ca ar fi avut mare nevoie de Cicaldau in play-off

Antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, spune ca nu si-ar mai dori alti jucatori in lot pentru ultima parte a sezonului, in care formatia din Banie mai are de disputat cel putin 10 meciuri si cel mult 13 partide, asta in cazul in care ar disputa finala Cupei Romaniei si barajul pentru cupele europene.In schimb, "of-ul" antrenorului oltean este legat de absenta de pe teren a mijocasului de 27 de ani, Alexandru Cicaldau, cu care a lucrat in prealabil la nationala U21 si la cea de seniori. ... citește toată știrea