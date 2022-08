Radoi: "Tribuna si atitudinea, atuurile calificarii"

Discursul lui Mirel Radoi, dupa calificarea Stiintei in play-off-ul Conference League, in urma victoriei cu 3-0 contra formatiei ucrainene Zorya Lugansk:"Suntem fericiti. As vrea sa ii felicit pe baieti. Multi s-au indoit de posibilitatile lor dupa tur. Echipa nu a stat chiar slab din punct de vedere fizic, atmosfera a fost una senzationala. Sentimentul a fost ca la meciurile nationalei Romaniei. Nu aveam foarte multe alte solutii tactice daca incercam sa adoptam alt sistem. Din timpul scurt ... citeste toata stirea