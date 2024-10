Rafael Nadal si-a anuntat retragerea

Rafael Nadal a anuntat, intr-un videoclip postat pe retelele de socializare, ca isi va incheia cariera de tenismen luna viitoare, la 38 de ani, cu prilejul Final 8-ul Cupei Davis. Rafa Nadal a castigat in cariera 22 de titluri de Grand Slam (al doilea all-time, dupa Djokovic), dintre care 14 trofee la Roland Garros, record absolut, fiind supranumit "Regele zgurii". Are in palmares toate cele 4 turnee de Mare Slem, aurul olimpic, atat la simplu, cat si la dublu, precum si Cupa Davis, in ... citește toată știrea