Raphael Varane isi agata ghetele in cui

Fundasul central francez Raphael Varane a decis sa-si incheie cariera de fotbalist, la doar 31 de ani. Ajuns in vara aceasta la nou-promovata din Serie A, Como, stoperul s-a accidentat in meciul din Cupa Italiei cu Sampdoria si nu a mai dorit sa-si reia activitatea, solicitand echipei antrenate de Cesc Fabregas sa nu-l inscrie in lotul pentru campionat.Adus de Real Madrid la 18 ani de la Lens, Varane a castigat 4 Ligi ... citește toată știrea