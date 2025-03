Rapid - "U" Craiova se joaca fara spectatori

Liga Profesionista de Fotbala anuntat, azi, programul etapei a doua a play-off-ului si play-out-ului Superligii, iar meciul din play-off, dintre Rapid si Universitatea Craiova, a fost programat duminica, 30 martie, de la ora 20.30, in Giulesti, dar fara spectatori, in urma deciziei Comisiei de Disciplina a FRF, din cauza sanctiunilor repetate primite de Rapid, culminand cu evenimentele de la jocul cu FCSB, din sezonul regular.Pana atunci, Stiinta debuteaza in play-off vineri, de la ora 20. ... citește toată știrea