Razvan Lucescu a cucerit titlul in Grecia cu PAOK

Dupa ce a castigat campionatul in 2019 cu PAOK, aducand titlul pe Toumba dupa 34 de ani, Razvan Lucescu a recidivat in acest sezon, declansand nebunia in toata provincia Macedonia. Inaintea ultimei etape din Super League, PAOK avea 2 puncte avans fata de AEK, echipa care sarbatoreste centenarul, si a reusit sa-si pastreze ecartul, castigand derby-ul local cu Aris Salonic, in deplasare, scor 2-1. Brandon Thomas a deschis scorul pentru PAOK in derby-ul orasului Salonic, Loren Moron a egalat