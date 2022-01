Reactiile alb-albastrilor dupa victoria cu Rapid

In urma victoriei cu Rapid, scor 1-0, care intrerupe seria negativa ce dura de 7 meciuri, Universitatea Craiova urca momentan pe locul 4, cu 35 de puncte, la numai 3 puncte de primul loc de play-out. La final, antrenorul Laurentiu Reghecampf a declarat:"Am fost ingrijorat la inceput de situatia noastra, pentru ca am avut o perioada foarte grea. Sunt bucuros pentru jucatori pentru ca au reusit sa joace 90 de minute. Am avut momente foarte bune, pacat ca nu am reusit sa mai marcam un gol. Rapid ... citeste toata stirea