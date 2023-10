Razboiul dintre Israel si Palestina nu poate exclude si implicatiile in lumea sportului, iar reactii de pretutindeni apar in fiecare zi.Meciurile echipelor israeliene au fost amanate in aceasta perioada, dar Maccabi Tel Aviv a jucat miercuri seara, in Euroliga, pierzand in deplasare cu Valencia, iar masurile de securitate, care si in mod obisnuit erau unele sporite in cazul sportivilor israelieni, au fost exceptionale de aceasta data, peste 700 de forte de ordine fiind prezente la meciul de ... citeste toata stirea