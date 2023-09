In runda a 9-a a campionatului, Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi cu 2-1, dupa cea mai buna prestatie a alb-albastrilor din acest sezon. Reactiile in urma acestui meci:Laurentiu Reghecampf: "Sunt foarte importante cele trei puncte, sunt putin dezamagit ca nu am reusit sa marcam al treilea, al patrulea gol, am avut sanse mari sa inchidem jocul. Primim un cartonas rosu care mi se pare o joaca. Oamenii astia se joaca cu destinele unor oameni. Nici nu ma intereseaza, nici nu conteaza cine ... citeste toata stirea