Real Madrid a castigat Cupa Intercontinentala, dupa ce s-a impus cu 3-0 in fata echipei mexicane Pachuca, in finala de pe arena Luisail din Doha, acolo unde acum 2 ani s-a disputat finala Mondialului din Qatar. Pentru echipa antrenata de Carlo Ancelotti au marcat: Kylian Mbappe (37), Rodrygo (53) si Vinicius Junior (84 - penalty). Cele doua formatii au jucat pentru acest trofeu din posturile de campioana a Europei - Real Madrid, respectiv campioana a CONCACAAF, Pachuca. Mexicanii trecusera in ... citește toată știrea