Real Madrid a castigat din nou Champions League

Real Madrid a castigat pentru a 15-a oara Champions League, dupa ce s-a impus in finala de pe Wembley cu Borussia Dortmund, scor 2-0, goluri marcate de Dani Carvajal (77) si Vinicius (83). Nemtii au dominat prima repriza, ratand mai multe ocazii, dar in partea secunda a fost surprinsa la trei cornere de aparitiile fundasului dreapta Dani Carvajal, una dintre ele fiind concretizata. Al doilea gol a fost inlesnit de o gafa pe constructie a germanilor si Real Madrid a mai intrat in posesia ... citește toată știrea