Real Madrid a castigat titlul 36 in La Liga

Real Madrid a devenit campioana Spaniei pentru a 36-a oara, dupa ce a castigat cu 3-0 acasa cu Cadiz, iar Barcelona a pierdut cu 4-2 in deplasare cu Girona. Cu patru etape inainte de finalul sezonului, Real Madrid are 87 de puncte, in timp ce Girona, locul doi, are 74, iar FC Barcelona, locul trei, are 73.Real Madrid s-a impus cu 3-0 in fata lui Cadiz, goluri Diaz '51, Bellingham '68, Joselu '90+4). Belgianul Courtois a fost titular ... citește toată știrea