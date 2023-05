Real Madrid a reusit o calificare incredibila in Final Four-ul Euroligii de baschet masculin, dupa ce era condusa cu 2-0 in seria din sferturi cu Partizan Belgrad, dar si cu 18 puncte in jocul decisiv. Sarbii au castigat primele doua meciuri, chiar in capitala Spaniei, al doilea fiind incheiat cu o bataie teribila pe final. Ibericii au egalat situatia generala, impunandu-se in ambele jocuri de la Belgrad, iar decisivul s-a disputat miercuri seara, la Madrid. Desi ... citeste toata stirea