Real Madrid, calificare fantastica in finala Champions League

Real Madrid a refuzat sa "moara", a treia oara la rand, in aceasta editie a Champions League si va disputa finala, pentru a 17-a oara in istorie. Madrilenii au revenit fantastic contra celor trei echipe care au investit neverosimil de mult in ultimele doua decenii, PSG, Chelsea si Manchester City, eliminandu-le din competitie. Trupa lui Carlo Ancelotti se va duela pe 28 mai, la Paris, cu Liverpool, intr-o reeditare a finalei de acum 4 ani, castigata cu 3-1 de Real.In semifinale, Manchester ... citeste toata stirea