Real Madrid: Casatoria pe care o astepta toata lumea

Asadar, ceea ce se stia s-a oficializat. Kylian Mbappe a intrat in sfarsit in Casa Alba, care il jinduia inca din 2017. "De data aceasta internationalul francez nu a mai ramas pe peron, urcand in trenul care trece o singura data prin statia in care se afla un jucator de mare valoare", rezuma So Foot. Dincolo de urarile de circumstanta, din partea noilor coechipieri, intrebarea care sta pe buzele tuturor este urmatoarea: chiar avea nevoie Real Madrid de un jucator cu statutul lui Kylian Mbappe? ... citește toată știrea