Campioana Spaniei si a Europei, Real Madrid, s-a calificat in finala Supercupei Spaniei, dupa ce a eliminat-o in semifinalele competitiei pe Valencia, finalista Cupei Spaniei, dupa lovituri de departajare, scor 5-4. In meciul disputat in Arabia Saudita, a fost 1-1 dupa 120 de minute, goluri Benzema (39 ... citeste toata stirea